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В Южной Осетии зарегистрировали группу по референдуму о вхождении в состав РФ

ЦИК Южной Осетии зарегистрировала инициативную группу по референдуму об объединении с РФ

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия Южной Осетии зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о вхождении в состав РФ. Об этом сообщила секретарь ЦИК Кристина Авлохова, передает ТАСС.

В группу вошли 26 общественных и политических деятелей. С 7 апреля уполномоченные этой группы могут собирать подписи избирателей в поддержку референдума. Необходимо собрать не менее 1 тысячи подписей. На референдум предлагается вынести следующий вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?».

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил о планах республики в скором времени войти в состав России. Для этого в республике в ближайшие месяцы намерены провести референдум. Бибилов выразил уверенность, что жители республики поддержат решение о вхождении в состав России.

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Марина Совина
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