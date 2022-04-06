Раскрыта оптимальная стоимость зарубежных туров за картами Visa и Mastercard

В АТОР сообщили, что «карточный» тур в Узбекистан обойдется россиянам в 17 тысяч рублей

Эксперты туристической отрасли раскрыли россиянам оптимальную стоимость зарубежных туров, целью которых является оформление банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, наиболее привлекательные по цене варианты поездок в апреле предлагает туроператор BSI Group — трехдневная путевка в Узбекистан для одного туриста обойдется в 17 тысяч рублей без учета дороги. Стоимость трехдневного тура у «Веди Групп» составляет 23 тысячи рублей, за недельное путешествие с расширенной экскурсионной программой по Ташкенту, Бухаре и Самарканду придется заплатить 57 тысяч рублей.

У компаний «Русский Экспресс» и PAC Group можно приобрести «карточные» туры в Узбекистан за 44 тысячи рублей. В данную сумму входит перелет в обе стороны и трехдневное проживание в отеле на одного человека.

Дороже стоит отправиться за банковской картой в Армению — цена трехдневной поездки у различных туроператоров в среднем начинается от 58 тысяч рублей. В стоимость включен перелет, проживание и экскурсионные туры по Еревану.

Также эксперты АТОР рассказали, что в компаниях «Интурист» и PAC Group рассматривают вопрос открытия в ближайшее время продаж путевок за картами Visa и Mastercard в Киргизию и Казахстан.

Ранее в марте директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что при организации поездки за банковскими картами в страны СНГ у самостоятельных туристов могут возникнуть определенные трудности. Например, как и где оформлять эту карту, как ее пополнять, в какой валюте открывать счет и прочее.