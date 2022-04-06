Россиянам назвали способы меньше платить за квартиру

РБК: для снижения расходов на ЖКУ можно отказаться от оплаты радио и телефона

У россиян есть возможность снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), в том числе с использованием льгот и субсидий, пишет РБК, называя ряд способов меньше платить за квартиру.

В первую очередь гражданам советуют отключить ненужные услуги: к примеру, оплату радио, которая фигурирует в ежемесячных квитанциях. В некоторых домах по-прежнему есть радиоточки: даже если замурованы в стену во время ремонта, за саму услугу по-прежнему приходится платить около 100 рублей в месяц. Отказаться от нее можно, обратившись в МФЦ с соответствующим заявлением.

Сэкономить можно и на городском телефоне — в среднем около тысячи рублей в месяц, исходя из московской абонентской платы. Также можно отказаться от коллективной ТВ-антенны на крыше. Пользователи кабельного или спутникового телевидения также могут от него отказаться.

Если гражданин испытывает финансовые трудности, он может получить и пособие от государства: субсидии могут предоставить для частичной оплаты ЖКУ. Помощь положена тем семьям, у которых доход не превышает установленный прожиточный минимум, а расходы на ЖКУ при этом составляют более 22 процентов общего дохода. Однако в регионах порог может отличаться и быть ниже, для Москвы он составляет 10 процентов. Для получения субсидии нужно обратиться в центр госуслуг «Мои документы». Субсидия назначается на полгода, после чего ее можно будет продлить.

Кроме субсидий, на оплату ЖКУ бывают и льготы, иногда в виде компенсационных выплат. На такую поддержку могут рассчитывать такие категории населения, как многодетные семьи, ветераны, военные, инвалиды, малоимущие, дети-сироты, пенсионеры. Полный перечень льгот можно узнать в администрации конкретного города.

Если долг по коммуналке уже накоплен, можно попросить о рассрочке. Эксперт Общественного совета при Минстрое России, директор направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер объяснила, что для этого нужно обратиться в ту организацию, перед которой образовался долг. Если рассрочку одобрят, задолженность можно будет гасить частями в соответствии с договоренностями.

В конце марта стало известно, что рассчитывать сумму штрафов и пеней за просрочку по оплате ЖКУ в России теперь будут по сниженному тарифу. Правительство подписало постановление, в котором привязало размер взысканий к ставке Центробанка (ЦБ) в 9,5 процента, которая действовала на 27 февраля 2022 года.