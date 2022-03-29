Россиянам снизили размер штрафов за просрочку по коммунальным платежам

Правительство привязало расчет пеней и штрафов за оплату ЖКУ к ставке 9,5 процента

Рассчитывать сумму штрафов и пеней за просрочку по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) решили по сниженному тарифу. Правительство подписало постановление, в котором привязало размер взысканий к ставке Центробанка (ЦБ) в 9,5 процента, которая действовала на 27 февраля 2022 года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«При действующей ключевой ставке Банка России в 20 процентов годовых максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения», — пояснил Хуснуллин.

Ранее штрафы и пени рассчитывали, исходя из ключевой ставки Центробанка на день фактической оплаты. Новые правила начисления взысканий позволят избежать резкого увеличения их сумм. После повышения ключевой ставки ЦБ до 20 процентов годовых президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет отменять повышенные штрафы за просрочку по коммунальным платежам, замене счетчиков, а также взносам за капремонт.

