Подружка невесты отказалась худеть ради платья и устроила скандал

Юзерша Reddit рассказала о подружке невесты, которая отказалась худеть ради платья

Подружка невесты отказалась худеть ради заранее подготовленного для нее платья и устроила скандал. О случившемся виновница торжества рассказала на портале Reddit.

Юзерша с никнеймом Ill-Trick4313 объяснила, что в связи с пандемией коронавируса она была вынуждена перенести свадьбу на май 2022 года. По ее словам, подготовка к церемонии началась заранее, в частности, платья подружек были куплены еще в 2019-м.

В феврале 2022 года одна из подруг сообщила невесте, что набрала вес, в связи с чем ей требуется платье большего размера. Она уточнила, что не собирается платить за обновку и потребовала компенсировать предстоящие расходы. Автор поста, в свою очередь, отказала подруге в покупке нового платья и предложила ей продать старый наряд, чтобы на вырученные деньги приобрести позицию подходящего размера.

«Она сказала, что я ужасная подруга, и обвинила в том, что я пристыдила ее за лишний вес. После этого она расплакалась и назвала меня дешевкой, потому что я не заплатила за ее платье. Я ответила, что если она не хочет покупать новый наряд, то ей следует найти способ втиснуться в старый или не приходить на свадьбу вообще. Она обиделась и рассказала нашим друзьям, что я выгоню ее, если она не похудеет», — поделилась автор поста. Девушка добавила, что приглашенные перешли на сторону подруги и предложили выполнить ее условия.

Ранее в апреле студентка подверглась нападкам родственников из-за неподобающего наряда на свадьбе друга матери. Гостья не последовала коктейльному дресс-коду, который был обозначен в пригласительном, и надела блузку и брюки вместо платья. Выбор девушки вызвал недоумение у ее матери, а члены семьи жениха раскритиковали образ и обвинили в попытке сорвать церемонию.