Студентка вызвала недоумение у матери из-за неподобающего наряда на свадьбе друга семьи

Студентка подверглась нападкам родственников за неподобающий наряд на свадьбе друга семьи. О случившемся она рассказала пользователям платформы Reddit.

Юзерша с никнеймом pantswedding вынесла на обсуждение историю, произошедшую с ней на свадьбе давнего друга ее матери. Девушка подчеркнула, что в пригласительном был обозначен коктейльный дресс-код без каких-либо дополнительных пояснений, поэтому для мероприятия она выбрала классические брюки и блузку с длинными рукавами.

Когда гостья прибыла на локацию, она сразу вызвала недоумение у родительницы. На ее вопрос о выборе образа девушка ответила, что не хотела быть «как все». Затем, во время ужина, родственница жениха подошла к ней и заявила, что она выглядит неподобающе и что ей стоит переодеться во что-то «более женственное». «Молодым людям нравится все разрушать. Просто знайте, что вы крадете внимание у невесты», — процитировала слова женщины автор поста.

Читатели форума встали на защиту студентки. «Отвлекают внимание от невесты только те, кто критикуют вас. Некоторые люди неисправимы», «Какое им дело, во что одета гостья?», «Вообще-то дресс-код позволяет носить брюки на свадьбы. С каких пор женственность определяется платьем?», «Сейчас вроде 2022-й, а не 1800 год», — прокомментировали они.

В феврале юзеры обругали гостью, которая явилась на свадьбу в чересчур нарядном образе. Девушка выбрала для церемонии белое макси-платье из шелка и была раскритикована за попытку затмить невесту. Пользователи едва смогли определить, что на фото, добавленных автором публикации, изображена не главная героиня торжества.