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Студентка подверглась нападкам родственников за неподобающий наряд на свадьбе

Студентка вызвала недоумение у матери из-за неподобающего наряда на свадьбе друга семьи

Фото: Pixabay

Студентка подверглась нападкам родственников за неподобающий наряд на свадьбе друга семьи. О случившемся она рассказала пользователям платформы Reddit.

Юзерша с никнеймом pantswedding вынесла на обсуждение историю, произошедшую с ней на свадьбе давнего друга ее матери. Девушка подчеркнула, что в пригласительном был обозначен коктейльный дресс-код без каких-либо дополнительных пояснений, поэтому для мероприятия она выбрала классические брюки и блузку с длинными рукавами.

Когда гостья прибыла на локацию, она сразу вызвала недоумение у родительницы. На ее вопрос о выборе образа девушка ответила, что не хотела быть «как все». Затем, во время ужина, родственница жениха подошла к ней и заявила, что она выглядит неподобающе и что ей стоит переодеться во что-то «более женственное». «Молодым людям нравится все разрушать. Просто знайте, что вы крадете внимание у невесты», — процитировала слова женщины автор поста.

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Читатели форума встали на защиту студентки. «Отвлекают внимание от невесты только те, кто критикуют вас. Некоторые люди неисправимы», «Какое им дело, во что одета гостья?», «Вообще-то дресс-код позволяет носить брюки на свадьбы. С каких пор женственность определяется платьем?», «Сейчас вроде 2022-й, а не 1800 год», — прокомментировали они.

В феврале юзеры обругали гостью, которая явилась на свадьбу в чересчур нарядном образе. Девушка выбрала для церемонии белое макси-платье из шелка и была раскритикована за попытку затмить невесту. Пользователи едва смогли определить, что на фото, добавленных автором публикации, изображена не главная героиня торжества.

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Полина Гераскина
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