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Гостья явилась на свадьбу подруги в белом платье и была обругана в сети

Юзеры обругали девушку, которая явилась на свадебную церемонию подруги в белом платье

Фото: weddingdress / Reddit

Гостью свадьбы перепутали с виновницей торжества из-за чересчур нарядного платья. На пост, который появился на портале Reddit, обратили внимание журналисты The Sun.

Автор публикации разместила фотографию девушки, которая явилась на церемонию бракосочетания приятельницы в шелковом облегающем платье длины макси белого цвета. Свой образ она дополнила золотым браслетом и ожерельем. Волосы гостьи уложены волнами.

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«Уточняю, что на фотографии позирует не невеста. Я в шоке», — подписала снимок пользовательница сети с никнеймом sunshard66. Комментаторы согласились с мнением юзерши и обругали героиню фото, посчитав ее образ неподходящим для свадьбы подруги. «Я подумала, что это невеста, у людей нет совести», «Ненавижу таких "друзей"», «Почему нельзя было выбрать наряд поскромнее?», «Платьев не белого цвета уже нет в магазинах?» — высказывались они.

В августе 2021 года невеста заставила подругу надеть парик на свадьбу ради красивых фото. Она объяснила, что одна приглашенных девушек отрезала все свои волосы из-за психического расстройства. В связи с этим героиня материала попросила ее прийти на свадьбу в парике.

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Майя Пономаренко
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