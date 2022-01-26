Свекровь надела подвенечное платье на свадьбу и расстроила невесту

Свекровь надела на церемонию бракосочетания сына подвенечное платье и расстроила невесту. На публикацию на портале Reddit обратили внимание в The Sun.

Анонимная жительница Огайо, США, разместила фото, на котором ее свекровь позирует в образе, подобранном для предстоящего события. Женщину запечатлели в кремовом кружевном платье длины макси с декольте и шлейфом, а также коричневом полушубке.

Невеста объяснила, что такой поступок свекрови вызвал у нее недоумение, поскольку платье гостьи напомнило ей собственное свадебное платье с подкладкой телесного оттенка. «Я решила показать ей фото своего наряда. Она смягчилась и поняла, что мы с будущим мужем сочли ее образ неуместным, однако мне показалось, что у нее есть какой-то злой умысел. Изначально она купила это платье для свадьбы своей дочери, но ее попросили отказаться от него, поскольку оно выглядит как свадебное», — призналась виновница торжества.

Будущая невеста обратилась к читателям с просьбой поделиться мнением насчет сложившейся ситуации. Они, в свою очередь, разделили точку зрения девушки. «Это явно неспроста», «Если бы она выбрала другой цвет, вопросов бы не возникло. Но бежевый? Черт возьми, нет!», «О боже! Именно эта фраза вылетела из моих уст, когда я увидела данную запись. Я согласна с тем, что это слишком свадебно», «Я думаю, что это красиво и уместно, но за исключением шлейфа. Никто не должен приходить в наряде со шлейфом, кроме невесты», — высказывались юзеры.

В сентябре 2021 года другая свекровь захотела надеть на свадьбу сына старое платье и опозорилась. На скриншотах переписки видно, как невеста спрашивает, в чем пойдет на торжество свекровь. В ответ собеседница говорит, что она выбрала для праздничного дня свое старое свадебное платье и пойдет в нем, поскольку оплачивает половину всего мероприятия. Пользователи сети высказали недовольство и опозорили женщину в комментариях.