В честь депутата Жириновского захотели назвать улицы в Липецке и Симферополе

Сразу несколько российских городов захотели себе «улицу Жириновского». В честь умершего депутата Владимира Жириновского собрались назвать улицы в Липецке и Симферополе, сообщает «Подъем».

Координатор регионального отделения ЛДПР Анатолий Емельянов предложил переименовать улицу Зегеля, где находится отделение. Мэр города Евгения Уваркина заявила, что официальное обращение пока не поступило, однако в администрации готовы рассмотреть инициативу. Если предложение поступит, его рассмотрят на градостроительном совете и выставят на публичное голосование. «Мы понимаем, что это яркий лидер политический, яркий патриот, это большая трагедия и большая потеря, но решение должно быть через жителей», — пояснила Уваркина.

В Симферополе увековечить память лидера ЛДПР таким образом призвал общественник Иван Мезюхо, глава администрации города Михаил Афанасьев поддержал идею: «Такая инициатива в любом случае будет рассмотрена, единственное — это полномочия не администрации города, а городского совета. Я бы поддержал, потому что Владимир Вольфович — действительно достойный политик».

Ранее в честь Жириновского захотели переименовать улицу Маркина в Санкт-Петербурге. Председатель комитета по борьбе с коррупцией при Санкт-Петербургском региональном отделении партии ЛДПР Анна Замараева заявила, что такое предложение поступало и раньше, но улице оставили старое называние. Она считает, что после смерти политического деятеля вопрос стоит поднять снова.