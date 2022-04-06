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Зюганов объяснил катаклизмы изнеможением планеты без социализма

Зюганов заявил, что только социализм может остановить происходящие на планете катаклизмы

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Многочисленные экологические катастрофы, такие как бури, тайфуны и пожары, связаны с изнеможением природы, вызванным ее беспрецедентной эксплуатацией капитализмом. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Видео его выступления опубликовано в Telegram-канале «Расстрига».

Он объяснил, что остановить происходящее может только массовое внедрение практик социализма. Для иллюстрации своего тезиса Зюганов рассказал об увеличившемся в пять раз количестве тайфунов, бурь и пожаров, с которым человечество столкнулось в последнее время.

С наибольшими проблемами столкнулась, по мнению Зюганова, именно страна, в первую очередь ассоциирующаяся к капитализмом — США, где в целых штатах «вихрями разметают селения».

«Планета требует социализма. Если мы ее не услышим, она нас уже предупредила: "Я вас породила, я вас и убью"», — заявил лидер КПРФ.

Ранее Зюганов рассказал, что новости об увольнении и отъезде из страны бывшего спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса вызывают у него радость. Впрочем, добавил политик, лучше бы Чубайса судили.

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Роман Кирьянов
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