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Зюганов прокомментировал увольнение Чубайса

Председатель КПРФ Зюганов заявил, что Чубайса следовало судить в России

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов рад отъезду бывшего спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса из страны. Об этом сообщает агентство REGNUM.

«Если это так, то туда ему и дорога. Хотя, по большому счету, зря выпустили: его надо было судить здесь!» — прокомментировал председатель КПРФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бывший специальный представитель главы государства по вопросам устойчивого развития уволился по собственному желанию. Уехал он из страны или нет — его личное дело, добавил Песков.

23 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России и уехал из страны.

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Юлия Ямпольская
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