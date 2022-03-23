Кремль заявил об увольнении Чубайса

Представитель Кремля Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию

Бывший специальный представитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Уехал Чубайс из России или нет — его личное дело, добавил представитель Кремля.

Ранее бывший специальный представитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс был замечен в Стамбуле у банкомата. «Коммерсантъ» опубликовал фото, на которое попал человек, похожий на Чубайса. На снимке мужчина в кепке и куртке стоит у банкомата. По данным издания, кадр был сделан во вторник, 22 марта.

23 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России и уехал из страны.