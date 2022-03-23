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Кремль заявил об увольнении Чубайса

Представитель Кремля Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший специальный представитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Уехал Чубайс из России или нет — его личное дело, добавил представитель Кремля.

Ранее бывший специальный представитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс был замечен в Стамбуле у банкомата. «Коммерсантъ» опубликовал фото, на которое попал человек, похожий на Чубайса. На снимке мужчина в кепке и куртке стоит у банкомата. По данным издания, кадр был сделан во вторник, 22 марта.

23 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России и уехал из страны.

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Юлия Ямпольская
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