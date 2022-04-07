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Названа дата основных мероприятий празднования 1100-летия крещения Алании

Основные мероприятия празднования 1100-летия крещения Алании пройдут 24-25 сентября
Аланский Успенский монастырь

Аланский Успенский монастырь. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Основные торжества в честь 1100-летия крещения пройдут в Северной Осетии 24-25 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

В правительстве рассказали, что заместитель председателя кабмина Дмитрий Чернышенко провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования.

Планируется реализация масштабных выставочных проектов «Война и миф. Алания. Истоки цивилизации» и «Сокровища Аланского царства», которые развернутся на площадках федеральных музеев. Организаторы также запланировали выставки, презентации, мастер-классы, большой праздничный концерт, фестиваль колокольных звонов и концерт колокольной музыки.

До конца года планируется завершить реставрацию церкви святого Георгия Победоносца и Георгиевской церкви в Алагирском районе, башни с христианской символикой в Ирафском районе и каменного креста в Правобережном районе.

На заседании рассказали, что в 2020-2021 годах в рамках подготовки к празднованию в республике были также разработаны новые паломнические маршруты и отреставрировано 11 объектов культурного наследия, в том числе Дом-музей К. Хетагурова в селении Нар Алагирского района, Ильинская церковь в селении Фараскатта Ирафского района и Осетинская церковь Владикавказа.

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Варвара Кошечкина
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