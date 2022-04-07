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Российский полицейский открыл подпольное казино и попал под следствие

В Ростовской области сотрудника МВД заключили под стражу за подпольное казино в Азове

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В городе Азове сотрудники Следственного комитета России (СКР) и ФСБ обнаружили подпольное казино, организованное полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении СКР по Ростовской области.

Инспектору дорожно-постовой службы управления МВД по Ростову-на-Дону предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»). По версии следствия, попавший под следствие полицейский в феврале 2022 года открыл казино в нежилом помещении и проводил там азартные игры. Силовики провели обыски по месту совершения преступления, в ходе которых изъяли игровое оборудование, предметы и документы, имеющие значение для следствия.

В отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Он отстранен от исполнения служебных обязанностей в органах полиции.

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Любовь Ширижик
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