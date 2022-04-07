Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Испания отказалась поставлять тяжелые вооружения на Украину

Глава МИД Альбарес заявил, что Испания не будет поставлять тяжелые вооружения на Украину

Фото: Sergio Perez / Reuters

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид не собирается поставлять на Украину тяжелые типы вооружения вроде танков или самолетов. Об этом пишет агентство Europa Press.

При этом дипломат заверил, что Мадрид не будет отказываться от других мер поддержки Киева. «Испания уже помогает [Украине] военной техникой, гуманитарной помощью, санкциями и политической поддержкой», — пояснил он.

При этом глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас ранее допустил, что военная помощь западных стран Украине вскоре увеличится. Он напомнил, что информация об отправке Чехией танков появилась в последний день перед поставкой, поэтому предположил, что к ней присоединятся и другие страны.

В Европейском союзе поставки вооружения на Украину объяснили тем, что «не хотят, чтобы она проиграла».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Украину уличили в отходе от сделанных в Стамбуле предложений
Производитель Pepsi придумал способ остаться в России
Умер легендарный актер кино боевых искусств Ван Юй
Шеф-повар заставила вилки и ложки сиять с помощью фольги
Мэр Днепра призвал местных жителей уезжать из города
App Store и Google Play могут ограничить доступ к скачиванию приложений в России
Лавров обвинил США в принуждении Зеленского к боевым действиям
Россия и ЕС выразили готовность помочь Армении и Азербайджану определить границы
Названы приемы похудения в среднем и старшем возрасте
Названы самые опасные подводные лодки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.