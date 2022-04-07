Испания отказалась поставлять тяжелые вооружения на Украину

Глава МИД Альбарес заявил, что Испания не будет поставлять тяжелые вооружения на Украину

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид не собирается поставлять на Украину тяжелые типы вооружения вроде танков или самолетов. Об этом пишет агентство Europa Press.

При этом дипломат заверил, что Мадрид не будет отказываться от других мер поддержки Киева. «Испания уже помогает [Украине] военной техникой, гуманитарной помощью, санкциями и политической поддержкой», — пояснил он.

При этом глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас ранее допустил, что военная помощь западных стран Украине вскоре увеличится. Он напомнил, что информация об отправке Чехией танков появилась в последний день перед поставкой, поэтому предположил, что к ней присоединятся и другие страны.

В Европейском союзе поставки вооружения на Украину объяснили тем, что «не хотят, чтобы она проиграла».