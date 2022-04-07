Американская певица Бритни Спирс смутила фанатов новым видео в бикини на пляже

Американская певица Бритни Спирс смутила поклонников новым откровенным роликом. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя поп-исполнительница поделилась видео, на котором она позирует топлес на пляже. Знаменитость запечатлели в голубом бикини с принтом с эффектом тай-дай и черных солнцезащитных очках. На размещенных кадрах она демонстрирует фигуру с разных ракурсов.

Подписчиков обеспокоила публикация Спирс, которая набрала более четырех миллионов просмотров. «Бритни, это ненормально!», «Мужчина сзади делает вид, что не смотрит», «Может лучше проведешь время с сыновьями, а не на пляже?», «Ты все еще не в порядке, Бритни», «Спирс, у тебя явно проблемы», «Не забудь солнцезащитный крем», «Жесть», — высказывались фанаты.

Ранее в марте Бритни Спирс объяснила причину публикации откровенных фото в соцсетях. В описании к новому снимку звезда заявила, что будет продолжать делиться подобными фотографиями вопреки негативной реакции общества. «Я показываю свое тело, поскольку я бунтарка и свободная женщина! Я пишу свое мнение заглавными буквами, потому что таким образом я подчеркиваю значимость этих слов», — высказалась она.