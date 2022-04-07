Появились первые фото Брюса Уиллиса после ухода из кино

В сети появилось фото Брюса Уиллиса после его заявления об уходе из кино из-за болезни

67-летний актер и продюсер Брюс Уиллис появился на свежем снимке после новости о том, что он уходит из кино. Совместной фотографией с артистом поделилась его супруга, модель Эмма Хеминг в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадре Уиллис обнимает свою жену. Пара сидит на поваленном бревне в лесистой местности. Автором снимка, который был сделан во время совместной прогулки, судя по всему, выступила 10-летняя дочь супругов Мейбел Рей Уиллис (именно ее Эмма Хеминг отметила на фотографии).

«Мама и папа в своей любимой среде обитания», — подписала кадр жена Брюса Уиллиса.

Ранее бывшая супруга актера Деми Мур сообщила, что Брюс Уиллис завершает кинокарьеру из-за проблем со здоровьем. Артисту диагностировали афазию — неврологическое расстройство, приводящее к нарушению речи, а в некоторых случаях влияющее на способность человека читать, писать и понимать чужие слова.

«Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы благодарны за вашу любовь, сострадание и поддержку. Мы переживаем это как крепкая ячейка общества и хотели оповестить его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него», — написала Деми Мур.