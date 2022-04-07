Канада захотела запретить иностранцам покупать жилье

В Канаде рассмотрят запрет на покупку жилья для иностранцев

В Канаде захотели лишить иностранцев возможности покупать жилье. Власти пообещали рассмотреть введение соответствующего запрета, сообщает Bloomberg.

Мера призвана охладить канадский рынок жилой недвижимости и стимулировать строительство. Запрет не распространится на студентов, иностранных сотрудников местных компаний и постоянно проживающих в стране граждан других государств. Планируется, что нововведение будет действовать два года. Правительство также выделит на поддержку рынка несколько миллиардов долларов, которые пойдут на строительство доступного жилья.

Рост инфляции спровоцировал повышение стоимости недвижимости в Канаде более чем на 50 процентов за последние два года. В феврале месячный рост цен достиг рекордного показателя — это связано со стремлением покупателей приобрести жилье до повышения ставок Банком Канады. На данный момент средняя цена дома составляет 693 тысячи долларов.

Ранее эксперты компании Golden Brown Group сообщили, что из-за наплыва мигрантов из СНГ резко подорожала недвижимость в Турции. В связи с ажиотажным спросом в Стамбуле средняя стоимость квадратного метра выросла на 95 процентов, а в Анталии — на 130 процентов. В особенности иностранцев привлекают объекты в бюджете от 250 тысяч долларов, позволяющие ускоренно оформить турецкое гражданство.