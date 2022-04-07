Квартиры в одной евразийской стране резко подорожали из-за наплыва россиян

Цены на жилье во многих городах Турции значительно выросли из-за наплыва граждан СНГ

В первом квартале 2022 года квартиры в Турции резко подорожали из-за наплыва граждан бывшего СНГ — в основном россиян, украинцев и белорусов. К такому выводу пришли аналитики компании Golden Brown Group в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

С начала текущего года цены на жилье выросли во многих городах евразийской страны. В Стамбуле средняя стоимость квадратного метра выросла на 95 процентов, до 12 тысяч лир (64,7 тысячи рублей), а в Анталии — на 130 процентов, до 15 тысяч лир (80,8 тысячи рублей). Удорожание жилья аналитики связывают с ажиотажным спросом на недвижимость — за три месяца он вырос на 60 процентов по сравнению с показателями аналогичного периода в 2021-м.

По данным Golden Brown Group, особой популярностью пользуются объекты в Алании, Анталье, Бодруме, Мерсине и Стамбуле в бюджете от 250 тысяч долларов (19,9 миллиона рублей) и выше — они позволяют оформить турецкое гражданство в ускоренном порядке. Как отметили эксперты, альтернативных паспортных программ для россиян в других странах сейчас уже нет.

«Многие инвесторы приобретают по несколько квартир в курортных городах или в Стамбуле, а также дома в Бодруме в основном под сдачу в аренду. Доходность курортной недвижимости составляет порядка 7−10 процентов годовых, жилья в Стамбуле — 4−7 процентов годовых», — прокомментировала генеральный директор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская.

По оценкам специалистов, доля иностранцев в структуре сделок с жильем в Турции не превышает семи процентов. Однако в таких городах, как Анталья, доля зарубежных покупателей достигает 25 процентов. Самым популярным типом жилья при этом эксперты назвали квартиры типа 1+1 — одна спальня плюс одна кухня-гостиная. Согласно прогнозам Golden Brown Group, спрос и цены на жилье в Турции, особенно в туристических городах, продолжат расти весь 2022 год на фоне притока мигрантов из стран бывшего СНГ.

От наплыва россиян резко подорожало и съемное жилье в Турции. С конца февраля количество запросов на съемное жилье в Анталье и Алании увеличилось почти в четыре раза. Цены на этом фоне, по оценкам экспертов, выросли в 2,5-3 раза — ранее они держались на уровне 200-600 долларов (21-64 тысячи рублей) в месяц.