Съемное жилье в одной евразийской стране резко подорожало из-за наплыва россиян

Риелторы сообщили, что с конца февраля аренда недвижимости в Турции подорожала втрое

С конца февраля 2022 года аренда жилья в Турции подорожала втрое из-за наплыва россиян. О резкой динамике цен на съемную недвижимость в евразийской стране сообщили опрошенные РИА Новости риелторы.

По словам специалистов, курортные районы Турции обычно пользуются популярностью у граждан России, но с начала спецоперации на Украине спрос на долгосрочную аренду со стороны россиян вырос в разы. В агентстве недвижимости Tolerance отметили, что с тех пор количество запросов на съемное жилье в Анталии и Алании увеличилось почти в четыре раза. Цены на этом фоне, по оценкам экспертов, выросли в 2,5-3 раза — ранее они держались на уровне 200-600 (21-64 тысячи рублей) долларов в месяц.

Похожая ситуация и со съемными квартирами в Стамбуле, Измире, Бодруме и Фетхие. По оценкам компании Just Real Prime Broker, арендные ставки выросли в 2-3 раза, до 1-1,5 тысячи долларов (106,6-160 тысяч рублей) в месяц за небольшую студию. Как рассказали специалисты, снять жилье в Турции сейчас сложно и по новым ценам — предложение практически исчерпано. Дополнительной трудностью стали новые требования многих собственников, которые чаще стали просить заплатить сумму за полгода вперед и в обход местного законодательства настаивать на оплате именно в долларах.

Риелторы также указали, что россияне массово едут в Армению и Грузию — там наблюдается аналогичная тенденция на рынке аренды. По данным Just Real Prime Broker, стоимость съемного жилья в Тбилиси стартует от 450-500 долларов в месяц (плюс 30-50 процентов к стоимости начала февраля), в Батуми, Кутаиси и Рустави средняя арендная ставка держится на уровне 350 долларов — такая же цена арендных квартир с учетом подорожания актуальна и для Армении.

Ранее специалисты в области недвижимости предсказали, что Турция станет одной из пяти популярных у россиян стран для покупки жилья за границей после введения санкций. Ранее граждане России предпочитали приобретать объекты в Великобритании, Испании, на Кипре, в Греции, Болгарии и Черногории. Теперь, по прогнозам экспертов, их заменят Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Узбекистан.