Россиянам назвали условие для снижения ставки по льготной ипотеке

Мишустин заявил, что снижение ставки по госипотеке зависит от решения Центробанка России

Правительство России заявило, что не может самостоятельно снижать ставку по льготной ипотеке на жилье в новостройках. Улучшение условий по госкредитам зависит от решения Центробанка относительно ключевой ставки, пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«То, что касается условий льготной ипотеки на новостройки, которые изменились в связи с повышением ключевой ставки… Сейчас ставка [ЦБ] — 20 процентов, а ипотека под 12 процентов осталась. Коллеги, ну справедливости ради: я помню 2019 год. В 2019 году меньше 14-15 процентов нельзя было взять ипотеку», — заявил глава кабмина. Мишустин добавил, что, несмотря на высокую ключевую ставку, правительству удалось сохранить достаточно разумный процент по жилищным кредитам в рамках госпрограммы.

«Это то, что возможно, ведь поймите — у правительства не будет каких-то специальных возможностей, у нас нулевой заложен профицит, мы никаких загашников не будем [делать], все потратим, что возьмем из экономики. Но есть в этом смысле и возможности при снижении ключевой ставки снижать и соответственно ставку ипотеки», — отметил премьер-министр.

С 1 апреля ставку по льготным ипотечным программам в России увеличили с 7 до 12 процентов. Предельная сумма кредитов при этом увеличилась с 3 до 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей для других регионов. Для россиян, которые оформили ипотеку ранее, ставка остается прежней. Срок действия программы не изменился: получить ипотеку на особых условиях можно до 1 июля 2022 года.