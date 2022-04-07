В России выявили 14 335 случаев коронавируса за сутки

Оперштаб сообщил о выявлении 14 335 случаев коронавируса в России за сутки

В России за сутки выявили 14 335 случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 7 апреля.

Днем ранее число заражений составило 14 661.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (1004), Санкт-Петербурге (715) и в Свердловской области (684). Меньше всего — в Туве (2 случая), в Ненецком автономном округе (4 случая) и в Чукотском автономном округе (7 случаев).

Число госпитализаций за сутки составило 2612, выписано из больниц в связи с выздоровлением 35 304 человек. Общий показатель выздоровлений составил 17 105 946.

За последние 24 часа умерли 287 человек. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 370 889.