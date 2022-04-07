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Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам в Берлине

Глава СКР Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам в Берлине
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин . Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам в Берлине. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.

3 апреля сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обмотанного пленкой памятника в Польше. В СК заявили, что в Гданьске неустановленные лица обматывали черной пленкой памятник советским и польским танкистам, освобождавшим Польшу от нацистов в годы Великой Отечественной войны.

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Марина Совина
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