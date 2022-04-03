СК возбудил дело из-за обмотанного пленкой памятника в Польше

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обмотанного пленкой памятника танкистам в Гданьске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за инцидента в Польше, сообщается на сайте ведомства.

В СК заявили об имеющихся сведениях, что в Гданьске неустановленные лица обматывали черной пленкой памятник советским и польским танкистам, освобождавшим Польшу от нацистов в годы Великой Отечественной войны.

В Следственном комитете назвали этот факт осквернением памятника, заявив, что подобные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти.

Следствие также намерено запросить необходимую информацию в МИД России.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Польши демонтировали памятник солдатам-освободителям Красной армии. Мероприятие прошло в присутствии директора Института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого, других чиновников и представителей местных властей.

