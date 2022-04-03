СК возбудил дело из-за обмотанного пленкой памятника в Польше
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за инцидента в Польше, сообщается на сайте ведомства.
В СК заявили об имеющихся сведениях, что в Гданьске неустановленные лица обматывали черной пленкой памятник советским и польским танкистам, освобождавшим Польшу от нацистов в годы Великой Отечественной войны.
В Следственном комитете назвали этот факт осквернением памятника, заявив, что подобные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти.
Следствие также намерено запросить необходимую информацию в МИД России.
Ранее сообщалось, что на юго-западе Польши демонтировали памятник солдатам-освободителям Красной армии. Мероприятие прошло в присутствии директора Института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого, других чиновников и представителей местных властей.