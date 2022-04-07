Аналитик объяснил неспособность США лишить Россию всех доходов от нефти и газа

Аналитик Демидов заявил о неспособности США лишить Россию всех доходов от нефти и газа

США не способны лишить Россию всех доходов от энергоресурсов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Заявление Штатов о том, что они собираются это сделать, связано с дикой непопулярностью американского президента Джо Байдена, объяснил аналитик.

Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх сообщил, что США намерены лишить Россию всех доходов от экспорта нефти и газа. В частности, по его словам, Штаты работают с Германией над закрытием газопровода «Северный поток-2» и перекрыли доступ России к необходимым технологиям в энергетической сфере.

«Они заявляют о том, что обрубят все каналы получения выручки от продажи энергоресурсов, но одновременно с этим основной потребитель наших энергоресурсов в Европе, Германия, говорит, что не может полностью заменить газ из России в ближайшие несколько лет. По планам они вроде бы за пять лет хотят полностью уйти от нашего газа, хотя я не понимаю как. Поэтому это невозможно», — сказал Демидов.

США не заменят газ из РФ

По словам аналитика, ряд стран Западной Европы не смогут заменить российский газ другим в ближайшую пятилетку, даже если прямо сейчас начнут работать над этим и строить терминалы. Дело в том, что от него зависит минимум четверть их внутреннего потребления газа. Например, во Франции поставки российского газа занимают четверть, в Германии — 50 процентов, в Болгарии — почти 100 процентов.

Демидов убежден, что эти страны рано или поздно вернутся за стол переговоров с Россией, потому что в пятилетней перспективе США не заменят российский газ, даже вкупе с алжирским и норвежским, так как у них нет такого большого объема.

Сейчас на волне негатива к Российской Федерации в Европе многие заявляют об отказе от российского газа, но, я думаю, когда волна утихнет, и бизнесмены возьмутся за бухгалтерские книги и посмотрят, что газ из США поставит на грань разорения страны, в основном Германию и Францию, они на это не пойдут — будут как-то опять садиться за стол переговоров и говорить о трубопроводном газе Владимир Демидов международный эксперт рынка ресурсов и энергетики

Текущие поставки

Америка, Канада и Великобритания отказались от российской нефти, но, по словам аналитика, РФ поставляла этим странам не такие большие объемы, чтобы можно было говорить о серьезных убытках. По западному направлению поставки падают, но цена на энергоресурсы достаточно высокая, отметил он.

«Восточное направление, "Силу Сибири" никто не отменял. "Силу Сибири-2" строят, более того, Индия подтвердила покупку двух миллионов баррелей нефти. Я думаю, это, скорее всего, будет продолжаться, покупка нефти, конечно, дисконтом, но все же. Поэтому я не вижу, как США смогут обрубить все каналы выручки. Это произойдет только в том случае, когда все страны присоединятся к санкциям, а если они это сделают, это просто поставит под удар их экономики, как китайскую, так и индийскую, поэтому я думаю, они этого не сделают», — заключил Демидов.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к полному отказу от российских энергоносителей. Пересмотреть эмбарго могут в случае изменения позиции Москвы по Украине.