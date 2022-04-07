США захотели лишить Россию всех доходов от нефти и газа

Чиновник Белого дома Сингх заявил, что США намерены лишить Россию доходов от нефти и газа

США намерены лишить Россию всех доходов от экспорта нефти и газа и будут добиваться этого со своими союзниками. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в интервью телеканалу CNN, передает РИА Новости.

Как напомнил чиновник Белого дома, доходы от поставок энергоресурсов являются главными для России. Вместе с этим в Белом доме полагают, что смогут лишить Москву статуса ключевого поставщика нефти и газа. В частности, США работают с Германией над закрытием газопровода «Северный поток-2» и перекрыли доступ России к необходимым технологиям в энергетической сфере.

В конечном счете мы рассчитываем лишить Россию любых доходов, которые она получает от поставок нефти и газа Далип Сингх Заместитель советника президента США по национальной безопасности

При этом Вашингтон признает невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа. По словам Сингха, на реализацию запрета импорта российских энергоносителей в США необходимо время.

В Европе размышляют об отказе от ресурсов из России

Президент США Джо Байден и вовсе пообещал продолжать увеличивать экономические издержки для России из-за ситуации на Украине. По его мнению, за год американские санкции сведут на нет экономические достижения России последних 15 лет. В то же время министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон уже работает с партнерами по «Большой семерке» (G7) над согласованием сроков отказа от импорта российских нефти, газа и угля.

При этом в Италии, напротив, вопрос о введении эмбарго на поставки природного газа из России даже не обсуждают. По словам премьер-министра страны Марио Драги, он не знает, «будет ли когда-то на столе» такое предложение. Несмотря на это, он подчеркнул, что в этом вопросе Италия последует решению Евросоюза, а резервов газа хватит до конца октября.

Глава Евросовета Шарль Мишель выразил мнение, что ЕС рано или поздно все равно введет санкции против российских нефти и газа. Это обеспечит максимальное давление на Кремль, пояснил он. В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что из-за позиции Венгрии Евросоюз пока не будет вводить запрет на поставку российского газа.

Венгрия заблокировала эмбарго на российский газ

Помимо отказа от эмбарго на газ из России Венгрия начала искать технический способ решить вопрос об оплате энергоресурса рублями. Об этом сообщил 6 апреля глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто. Он уточнил, что страна должна будет «выполнить свое первое платежное обязательство перед "Газпромом" в конце мая», а также заверил, что энергоснабжение государства по-прежнему в безопасности.

В ответ официальный представитель Белого дома Джен Псаки напомнила, что США выступают против оплаты поставок энергоресурсов из России в рублях. При этом она подчеркнула, что полагаться на рубль — это решение, которое страны принимают индивидуально.

О решении перевести оплату российского газа в рубли президент России Владимир Путин объявил 23 марта. Новая схема должна коснуться «недружественных стран», в первую очередь европейских, серьезно зависящих от российских поставок. Механизм расчетов предполагается следующим: иностранным клиентам нужно будет завести валютные и рублевые счета в Газпромбанке. Исходно оплата будет поступать в валюте, однако зачисляться поставщику газа — в рублях. Рубли для зарубежного клиента будет покупать сам банк на Московской бирже.