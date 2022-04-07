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Белый дом прокомментировал готовность Венгрии платить за российский газ в рублях

Псаки о решении Венгрии: США уже высказались против оплаты российского газа в рублях
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Leah Millis / Reuters

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала готовность Венгрии платить за российский газ в рублях. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, США уже высказывались против оплаты поставок энергоресурсов из России в рублях и четко выразили свою позицию по данному вопросу. При этом Псаки подчеркнула, что полагаться на рубль — это решение, которое страны принимают индивидуально.

В то же время представитель президента США заявила, что Венгрия является союзником Штатов по НАТО. Она выразила надежду, что страны продолжат сотрудничать и работать над укреплением партнерства.

Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон вместе со своими союзниками будет добиваться того, чтобы со временем лишить Россию любых доходов от экспорта нефти и газа. Сингх отметил, что доходы от поставок энергоресурсов являются главными, которые остались у России. По его словам, в Белом доме полагают, что смогут лишить Москву статуса ключевого поставщика нефти и газа.

6 апреля глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что страна начала искать технический способ решить вопрос об оплате российского газа с использованием рублей. Сийярто уточнил, что Венгрия должна будет «выполнить свое первое платежное обязательство перед "Газпромом" в конце мая, а в настоящее время прорабатываются детали технического решения». По его словам, энергоснабжение государства по-прежнему в безопасности.

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Марина Совина
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