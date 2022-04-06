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В Евросовете признали неизбежность санкций против российских нефти и газа

Глава Евросовета Мишель заявил о неизбежности санкций против российских нефти и газа

Фото: Shutterstock

Евросоюз рано или поздно введет санкции против российских нефти и газа, поскольку это обеспечит максимальное давление на Кремль. С такой позицией на пленарной сессии Европарламента выступил глава Евросовета Шарль Мишель, передает РИА Новости.

Он заявил, в ближайшее время Европа неизбежно ужесточит меры против России, при этом ограничения будут координироваться в рамках группы G7.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что из-за позиции Венгрии Евросоюз пока не будет вводить запрет на поставку российского газа. По его словам, призывать к такому шагу легко только тем, кто не зависит от контактов с Россией.

Тем не менее европейские власти рассматривают другие серьезные меры, такие как запрет на импорт угля, ограничения на поставку новой техники, а также закрытие морских и сухопутных границ для российских перевозчиков. США готовят запрет на любые инвестиции в Россию и блокировку доступа страны к международным финансовым институтам.

Поводом для существенного ужесточения позиции западных стран стала ситуация в украинском городе Буча, где после отступления Вооруженных сил РФ были найдены тела сотен мирных жителей. Москва называет массовые убийства подстроенной провокацией украинской стороны с целью опорочить российских военных.

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Платон Щукин
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