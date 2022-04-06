США решили заблокировать доступ России к международным фининститутам

Министр финансов США Йеллен сообщила о решении заблокировать доступ России к фининститутам

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что Вашингтон и его партнеры решил заблокировать доступ России к международным фининститутам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Йеллен, опубликованном на сайте комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Как считает Йеллен, которая, как планируется, выступит на слушаниях в данном комитете, «значение международных финансовых организаций еще более возрастает» на фоне проведения Россией спецоперации на Украине.

По словам министра, ведомство нацелено на то, чтобы призвать Россию к ответу за ее действия, чтобы она «не могла пользоваться выгодами, которые дает международная финансовая система». Кроме того, она сообщила, что Минфин США работает совместно с партнерами над тем, чтобы лишить Россию доступа к преимуществам, которые дают международные финансовые организации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы.

