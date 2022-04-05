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В США анонсировали запрет на инвестиции в Россию

Представитель Белого дома Псаки заявила, что новые санкции Запада запретят инвестиции в РФ
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Leah Millis / Reuters

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что пакет санкций Запада против России, который раскроют 6 апреля, запретит новые инвестиции в страну, сообщает РИА Новости.

«Завтра мы объявим... в координации с G7 и ЕС дополнительный пакет радикальных санкционных мер, которые увеличат издержки для России и отправят ее дальше по дороге экономической, финансовой и технологической изоляции. Он будет включать запрет на все новые инвестиции в Россию, расширение санкций против финансовых институтов и госпредприятий, санкции против российских правительственных чиновников и членов их семей», — сообщила она.

Ранее Псаки анонсировала, что США введут новые санкции против членов правительства России, финансовых институтов и предприятий. Они вступят в силу 6 апреля. Однако до этой даты Белый дом не планирует сообщать, против каких должностных лиц и организаций введут ограничения.

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Марина Совина
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