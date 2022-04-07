Белый дом признал невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа

В Белом доме признали, что отказ от российских энергоносителей займет некоторое время

Вашингтон признает невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа. Об этом заявил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что власти США предприняли действия для запрета импорта российских энергоносителей в Соединенные Штаты. Однако, отметил Сингх, такой отказ займет некоторое время.

Ранее Сингх сообщал, что Вашингтон вместе со своими союзниками будет добиваться того, чтобы со временем лишить Россию любых доходов от экспорта нефти и газа. До этого президент США Джо Байден пообещал, что американские власти продолжат увеличивать экономические издержки для России из-за ситуации на Украине.