Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Белый дом признал невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа

В Белом доме признали, что отказ от российских энергоносителей займет некоторое время

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Вашингтон признает невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа. Об этом заявил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что власти США предприняли действия для запрета импорта российских энергоносителей в Соединенные Штаты. Однако, отметил Сингх, такой отказ займет некоторое время.

Ранее Сингх сообщал, что Вашингтон вместе со своими союзниками будет добиваться того, чтобы со временем лишить Россию любых доходов от экспорта нефти и газа. До этого президент США Джо Байден пообещал, что американские власти продолжат увеличивать экономические издержки для России из-за ситуации на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
NYT подтвердила подлинность видео расправы украинских солдат над военными России
ФБР предложило 5 миллионов долларов за информацию о «преступнике из России»
Пашинян и Алиев договорились начать подготовку к мирным переговорам
Рогозин допустил отделение российского сегмента от МКС
Блогерша раскрыла простой способ правильно подобрать размер бюстгальтера
Президент Польши посчитал бессмысленным диалог с Россией
Белый дом признал невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа
Британия заявила о работе над мерами против новых российских банков в рамках G7
Телеканалу «Соловьев.Live» отдадут частоту Euronews
Москвичка рассказала о прогулках по бомбоубежищам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.