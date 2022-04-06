В Италии рассказали об отсутствии планов отказа от российского газа

Премьер Италии Драги заявил об отсутствии планов на эмбарго российского газа

Вопрос о введении эмбарго на поставки природного газа из России в настоящий момент не обсуждается. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, передает РИА Новости.

«Такая возможность в настоящий момент не является предметом обсуждения. Эмбарго на газ пока не рассматривается, и я не знаю, будет ли оно когда-то на столе», — заявил он. При этом политик подчеркнул, что Италия последует решению Евросоюза в этом вопросе.

Драги подчеркнул, что имеющихся у Италии резервов газа хватит для того, чтобы не испытывать проблем вплоть до конца октября.

4 апреля бывший премьер-министр Италии Романо Проди предупредил, что остановка поставок газа в Европу станет большой ошибкой России и представляет опасность для ее экономики. «Мы очень нуждаемся в их газе, в этом нет никаких сомнений. Но россиянам очень нужно его продать. Если бы они перекрыли кран, им бы понадобилось много времени, чтобы снова его открыть. И для них это было бы самоубийством. Большие объекты не работают с выключателем», — считает экс-премьер.

В марте стало известно о планах Евросоюза постепенно отказаться от газа, нефти и угля из России. «Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, уменьшению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», — говорилось в декларации лидеров ЕС.

Страны-члены Евросоюза зависят от российских ресурсов в разной степени, поэтому лидеры не стали устанавливать крайний срок отказа от поставок. Наибольшую потребность в газе из России испытывают Германия, Италия, Венгрия и Австрия.