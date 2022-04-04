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Экс-премьер Италии счел остановку поставок газа в Европу опасной для России

Экс-премьер Италии Проди заявил, что остановка поставок газа в ЕС станет ошибкой России
Романо Проди

Романо Проди. Фото: Максим Змеев / Reuters

Бывший премьер-министр Италии Романо Проди заявил, что остановка поставок газа в Европу станет большой ошибкой России и представляет опасность для ее экономики, пишет РИА Новости со ссылкой на слова политика в разговоре с журналистами газеты la Repubblica.

«Мы очень нуждаемся в их газе, в этом нет никаких сомнений. Но россиянам очень нужно его продать. Если бы они перекрыли кран, им бы понадобилось много времени, чтобы снова его открыть. И для них это было бы самоубийством. Большие объекты не работают с выключателем», — считает экс-премьер.

По мнению Проди, Италия могла бы начать разработку месторождений газа в Адриатическом море, однако на это уйдет много времени — полтора года. В связи с этим Италия нуждается в оперативном поиске других поставщиков газа. Проди положительно оценил предложение США увеличить экспорт газа в Европу, однако отметил, что стоимость американского топлива очень высока. «Я надеюсь, что будет возможность получать энергию более диверсифицированным и управляемым способом», — сказал экс-премьер.

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С аналогичной позицией выступил и нынешний премьер Италии Марио Драги. По его мнению, стране необходимо снизить зависимость от России в области поставок энергоносителей и увеличить импорт природного газа из других стран, в частности, из Алжира, Азербайджана, Туниса и Ливии. Кроме того, глава итальянского правительства в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что страна продолжит платить за российский газ в долларах и евро, переводы оплаты в рубли останутся внутренним делом России.

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Софья Ермакова
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