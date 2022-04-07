Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Британия заявила о работе над мерами против новых российских банков в рамках G7

Глава МИД Трасс: Лондон работает с партнерами по G7 над мерами против новых банков России
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Pool / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон работает с партнерами по «Большой семерке» (G7) над мерами против новых российских банков. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Британия также согласовывает с членами G7 сроки отказа от импорта российских нефти, газа и угля. Глава ведомства также призвала страны «Большой семерки» закрыть порты для российских судов.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела блокирующие санкции против двух российских банков. Согласно заявлению МИД страны, Лондон заморозил все активы попавших под рестрикции кредитных организаций в Великобритании. Кроме того, Британия запретила импорт российских товаров из железа и стали, а также экспорт в Россию оборудования для переработки нефти. Лондон также заявил о прекращении любых новых инвестиций в российскую экономику и о намерении к концу года полностью отказаться от закупок российского угля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
NYT подтвердила подлинность видео расправы украинских солдат над военными России
ФБР предложило 5 миллионов долларов за информацию о «преступнике из России»
Пашинян и Алиев договорились начать подготовку к мирным переговорам
Рогозин допустил отделение российского сегмента от МКС
Блогерша раскрыла простой способ правильно подобрать размер бюстгальтера
Президент Польши посчитал бессмысленным диалог с Россией
Белый дом признал невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа
Британия заявила о работе над мерами против новых российских банков в рамках G7
Телеканалу «Соловьев.Live» отдадут частоту Euronews
Москвичка рассказала о прогулках по бомбоубежищам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.