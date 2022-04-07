Британия заявила о работе над мерами против новых российских банков в рамках G7

Глава МИД Трасс: Лондон работает с партнерами по G7 над мерами против новых банков России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон работает с партнерами по «Большой семерке» (G7) над мерами против новых российских банков. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Британия также согласовывает с членами G7 сроки отказа от импорта российских нефти, газа и угля. Глава ведомства также призвала страны «Большой семерки» закрыть порты для российских судов.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела блокирующие санкции против двух российских банков. Согласно заявлению МИД страны, Лондон заморозил все активы попавших под рестрикции кредитных организаций в Великобритании. Кроме того, Британия запретила импорт российских товаров из железа и стали, а также экспорт в Россию оборудования для переработки нефти. Лондон также заявил о прекращении любых новых инвестиций в российскую экономику и о намерении к концу года полностью отказаться от закупок российского угля.

