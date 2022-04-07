В Европе предложили альтернативу отказу от российского газа
Вместо эмбарго на российский газ Европа может рассмотреть введение потолка цен. Соответствующую альтернативу предложил премьер Италии Марио Драги. Его заявления с пресс-конференции с премьером Нидерландов Марко Рютте приводит РИА Новости.
«В отсутствие блока альтернативой может быть установление потолка цены на газ, Европа может это сделать как крупнейший его покупатель», — сказал он.
По словам премьера Италии, отказаться от газа из России сложно, однако такую перспективу нужно иметь в виду в том случае, если украинский конфликт продолжится. Марко Рютте, в свою очередь, сообщил, что Нидерланды готовы изучить вопрос введения ограничения цены на топливо.
6 апреля Драги пояснял, что вопрос о введении эмбарго на поставки природного газа из России в настоящий момент не обсуждается. При этом политик подчеркнул, что Италия последует решению Евросоюза в этом вопросе.