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В Европе предложили альтернативу отказу от российского газа

Премьер Италии Драги заявил, что альтернативой газовому эмбарго может стать потолок цен
Марио Драги

Марио Драги. Фото: Gregorio Borgia / AP

Вместо эмбарго на российский газ Европа может рассмотреть введение потолка цен. Соответствующую альтернативу предложил премьер Италии Марио Драги. Его заявления с пресс-конференции с премьером Нидерландов Марко Рютте приводит РИА Новости.

«В отсутствие блока альтернативой может быть установление потолка цены на газ, Европа может это сделать как крупнейший его покупатель», — сказал он.

По словам премьера Италии, отказаться от газа из России сложно, однако такую перспективу нужно иметь в виду в том случае, если украинский конфликт продолжится. Марко Рютте, в свою очередь, сообщил, что Нидерланды готовы изучить вопрос введения ограничения цены на топливо.

6 апреля Драги пояснял, что вопрос о введении эмбарго на поставки природного газа из России в настоящий момент не обсуждается. При этом политик подчеркнул, что Италия последует решению Евросоюза в этом вопросе.

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Платон Щукин
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