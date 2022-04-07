В Европе предложили альтернативу отказу от российского газа

Премьер Италии Драги заявил, что альтернативой газовому эмбарго может стать потолок цен

Вместо эмбарго на российский газ Европа может рассмотреть введение потолка цен. Соответствующую альтернативу предложил премьер Италии Марио Драги. Его заявления с пресс-конференции с премьером Нидерландов Марко Рютте приводит РИА Новости.

«В отсутствие блока альтернативой может быть установление потолка цены на газ, Европа может это сделать как крупнейший его покупатель», — сказал он.

По словам премьера Италии, отказаться от газа из России сложно, однако такую перспективу нужно иметь в виду в том случае, если украинский конфликт продолжится. Марко Рютте, в свою очередь, сообщил, что Нидерланды готовы изучить вопрос введения ограничения цены на топливо.

6 апреля Драги пояснял, что вопрос о введении эмбарго на поставки природного газа из России в настоящий момент не обсуждается. При этом политик подчеркнул, что Италия последует решению Евросоюза в этом вопросе.