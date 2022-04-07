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Пушилин и Турчак водрузили российский флаг над поселком в Запорожской области

Пушилин и Турчак заменили украинский флаг российским в поселке Розовка Запорожской области

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заменили украинский флаг на российский и Красное знамя в поселке Розовка Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал Wargonzo.

На видео, опубликованном каналом, видно, как Пушилин снимает со здания украинский флаг и устанавливает Красное знамя. На это же здание Турчак водружает российский триколор. Наблюдавшие за происходящим военные поприветствовали смену флагов криками «ура» и заявили, что «большая Россия здесь навсегда».

По данным Минобороны России, силы ДНР взяли под контроль Розовку еще 4 марта.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что, по данным на 6 апреля, Народная милиция контролирует 60 процентов территории республики.

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Алевтина Запольская
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