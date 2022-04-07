В ДНР назвали процент взятой под контроль территории республики

Эдуард Басурин заявил, что силы НМ ДНР контролируют 60 процентов территории республики

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин назвал процент взятой под контроль территории ДНР. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на сегодняшний день Народная милиция контролирует 60 процентов территории ДНР. Басурин также отметил, что сейчас основные силы украинских военных сконцентрированы на севере республики.

«У нас было менее 50 процентов [территории под контролем], сейчас около 60 процентов. У нас остается север республики, где скопление Вооруженных сил Украины наиболее крупное», — заявил он.

30 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силам республики удалось освободить около 55-60 процентов ее территории. Он подчеркнул, что операция по освобождению ДНР ускоряется, однако точные сроки ее завершения назвать пока невозможно.