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Американские компании обсудили с представителями Европы поставки газа

Reuters: ряд компаний США по добыче газа обсудили поставки с представителями стран Европы

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Ряд американских компаний по добыче сланцевого газа обсудили с представителями стран Европы расширение поставок сырья. Об этом сообщает агентство Reuters.

В обсуждении приняли участие делегации из Латвии и Эстонии, а также дипломаты из Болгарии, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Латвии и Великобритании. Встреча прошла в Хьюстоне, штат Техас (США), сообщил глава отраслевой ассоциации LNG Allies Фред Хатчисон. «Ситуация в Европе нестабильна. Все эти страны, зависящие от российского газа, намерены отказаться от него, в некоторых случаях полностью», — сказал он. Также запланированы отдельные встречи с представителями частного сектора Латвии, Эстонии, Словакии.

Строительство новых мощностей для СПГ займет несколько лет, отмечает агентство. Осуществлять поставки в нужном объеме можно будет не раньше середины десятилетия. При этом возможности мощностей через несколько лет будут «действительно потрясающие», уверен Хатчисон.

Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США намерены лишить Россию всех доходов от экспорта нефти и газа. Как напомнил чиновник Белого дома, доходы от поставок энергоресурсов являются главными для РФ.

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Марина Совина
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