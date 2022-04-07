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Рождение козленка-мутанта с черной кожей и без шерсти приняли за чудо

Daily Mirror: в турецком городе Мерсин родился козленок-мутант с черной кожей и без шерсти

Кадр: İhlas Haber Ajansı / YouTube

В турецком городе Мерсин родился единственный в своем роде козленок-мутант. Животное появилось на свет с морщинистой черной кожей и без шерсти, сообщает Daily Mirror.

Животноводы Хусейн и Айсель Тосун были удивлены, когда на их ферме родился необычный козленок. Супруги стали заботиться о животном, одевали его в детскую одежду и кормили из бутылочки.

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Весть о козленке-мутанте быстро распространилась по округе. Местные жители приняли его рождение за настоящее «чудо».

Когда ему было всего пять дней, на ферму потянулись любопытные паломники с фотоаппаратами. «Господь послал сюда это чудо. Мы видели двуглавое животное, но никогда не видели ничего похожего на него», — говорит родственник пары Сулейман Демир.

Как оказалось, козленок родился не один — у него был брат-близнец, который не выжил.

Ранее житель австралийского штата Квинсленд нашел на пляже загадочное «инопланетное» существо. Мужчина обнаружил останки небольшого животного с распростертыми конечностями, когтями, длинным хвостом и черепом, как у пресмыкающегося.

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Рузанна Акмалтдинова
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