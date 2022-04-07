В Германии рассказали об обратном эффекте попыток изолировать Россию

Немецкий экономист Бэк: санкции привели не к изоляции России, а тех стран, кто их ввел

Санкции против Москвы привели не к изоляции России, а изолировали те страны, кто их ввел. Об обратном эффекте подобных шагов рассказал экономист Андреас Бек, сообщает немецкий телеканал N-TV.

По его словам, многие страны не стали поддерживать антироссийские ограничительные меры. Эксперт напомнил, что от рестрикций против России отказались Китай, Индия, Израиль, Пакистан, почти все страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и Африки.

Помимо этого, экономист предупредил, что ФРГ оказалась в опасной ситуации, так как в глобальной экономике в итоге все сводится к доступу к ресурсам. Россия же является важным экспортером алюминия и никеля, от поставок которых зависит Германия, объяснил он. Бек добавил, что данные российские ресурсы также пользуются спросом и в США.

Ранее швейцарский телеканал SRF предсказал, что отказ от российского газа может привести к повсеместному дефициту в Германии. SRF рассказал, что отказ от сырья из России сильно ударит по немецкой экономике. Так, если крупнейший химический концерн BASF прекратит работу, то всюду возникнет дефицит строительных материалов и полуфабрикатов. Дефицит может стать повсеместным, благосостояние Германии окажется под угрозой, поэтому поставки российского газа крайне необходимы, подчеркнул SRF.

