SRF: отказ от российского газа обернется повсеместным дефицитом для жителей Германии

Отказ от российского газа может привести к повсеместному дефициту в Германии. Об этом сообщает швейцарский телеканал SRF.

SRF рассказал, что отказ от сырья из России сильно ударит по немецкой экономике. Так, если крупнейший химический концерн BASF прекратит работу, то всюду возникнет дефицит строительных материалов и полуфабрикатов. Автомобильная промышленность тоже может остановиться из-за проблем с производством лобовых стекол. Фармацевтика и пищевая промышленность также столкнуться с нехваткой необходимых ингредиентов, предсказал швейцарский телеканал.

Дефицит может стать повсеместным, благосостояние Германии окажется под угрозой, поэтому поставки российского газа крайне необходимы, подчеркнул SRF.

Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что ситуация на Украине приведет к снижению благосостояния населения Германии. По мнению министра, украинский кризис сделает всех немцев беднее, так как им придется больше платить за импорт энергоносителей. Он заявил, что государство не сможет остановить эту потерю благосостояния, однако власти приложат усилия по поддержке нуждающихся граждан и предприятий. «Но поскольку финансовые средства ограничены, эти меры могут быть только временными», — добавил он.

