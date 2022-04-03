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Власти Германии предрекли немцам обеднение из-за ситуации на Украине

Глава Минфина ФРГ Линднер заявил, что ситуация на Украине сделает всех немцев беднее

Ситуация на Украине приведет к снижению благосостояния населения Германии. Такое развитие событий предрек немцам глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер, передает ТАСС.

По мнению министра, украинский кризис сделает всех немцев беднее, так как им придется больше платить за импорт энергоносителей. Он заявил, что государство не сможет остановить эту потерю благосостояния, однако власти приложат усилия по поддержке нуждающихся граждан и предприятий. «Но поскольку финансовые средства ограничены, эти меры могут быть только временными», — добавил он.

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Линднер выразил беспокойство за экономическое развитие страны. Он подчеркнул, что Германия должна разработать новую модель экономического роста. «В долгосрочной перспективе нам придется заложить новые основы для процветания», — заключил политик.

Ранее министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в эфире телеканала ZDF предположил, чем для страны обернется отказ от российского газа. Политик допустил, что такое решение поставит крест на процветании Германии. По его словам, в стране нет инфраструктуры для импорта энергоносителей другими способами.

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Виктория Кондратьева
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