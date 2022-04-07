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Россиянка на неделю заперла девятилетнюю дочь одну в квартире

В Волгоградской области женщина заперла девятилетнюю дочь в квартире и скрылась

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В городе Волжский Волгоградской области россиянка заперла девятилетнюю дочь в квартире, где девочка провела семь дней. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, девятилетнего ребенка обнаружила местная жительница, которая проходила мимо дома и заметила на балконе просившую о помощи девочку. Жительница Волжского вызвала полицию.

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28 декабря

МВД сообщило, что мать оставила ребенку на неделю батон и два пакета лапши быстрого приготовления. Девочка не могла связаться с матерью. После того как квартиру открыли, ребенка доставили в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов нашли мать девочки, россиянка объяснила, что якобы уехала на работу в Волгоград. В школе женщина сказала классному руководителю, что ее дочь отсутствует на уроках по болезни.

Мать девятилетней девочки стоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних. у нее также есть семилетний сын, который живет с отцом, и пятилетняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав.

Ранее в Свердловской области женщина избила новорожденного сына и вывернула ему ногу, потому что он кричал и плакал. Суд отправил ее на принудительное лечение. Медики диагностировали у ребенка закрытый перелом бедренной кости.

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Анастасия Шейкина
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