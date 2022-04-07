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Турция расширит применение карты «Мир»

Турция пообещала россиянам беспроблемные расчеты по карте «Мир»

Фото: Shutterstock

Генеральный директор Российско-турецкого делового совета при торгово-промышленной палате России Алексей Егармин рассказал, что туриндустрия Турции планирует в ближайшее время расширить применение карт «Мир» и обеспечить беспроблемные расчеты на курортах страны. Об этом пишут «Известия».

По словам специалиста, участники турецкого туррынка понимают актуальность и важность данной задачи и обещают быстрее внедрять применение российской платежной системы. «Мы видим, что темпы проникновения возможности рассчитываться картой "Мир" довольно быстро растут. Масштабировать саму расчетную систему достаточно просто, она уже работает, ее просто надо наращивать», — отметил Егармин.

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Эксперт обратил внимание отечественных путешественников, что лучше заранее узнать о возможности оплаты услуг в том или ином отеле или ресторане, поскольку не все объекты принимают карты «‎Мир». При этом он отметил, что турецкие банки, работающие с отечественной платежной системой‎, «‌‎достаточно большие и находятся практически везде — можно пойти и снять необходимые деньги». В настоящее время данные карты принимают три республиканских банка: Ziraat Bankasi, Vakif Bank, Is Bankasi.

Ранее в марте специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали отечественным туристам курорты, принимающие карты «Мир». Среди них оказались Белоруссия, Армения, Узбекистан, Киргизия, Абхазия и Южная Осетия.

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Валентина Процкова
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