Российским туристам назвали принимающие карты «Мир» зарубежные страны

После прекращения обслуживания за рубежом карт международных платежных систем Visa и Mastercard, выданных в России, туристам назвали курорты, принимающие карты «Мир». Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам экспертов, в ближайшие месяцы организованные туры за рубеж будут возможны в два типа стран. В первую группу входят направления, где в отелях преобладает система «все включено» — в таком случае путевку можно оплатить в России и избежать непредвиденных расходов в валюте за границей. К таким странам относятся Турция, Тунис, Египет, ОАЭ и, при возможности восстановления прямого авиасообщения, Куба, Доминикана и Мексика.

Второй тип — это страны, принимающие оплату картами «Мир». Среди них Белоруссия, Армения, Узбекистан, Киргизия, Абхазия, Южная Осетия. в АТОР отметили, что массовыми направлениями могут стать только Белоруссия, Абхазия и Узбекистан. Также отмечается, что карты «Мир» обслуживаются в некоторых банках Турции, Вьетнама, на Кипре и в аэропорту Дубая.

Ранее в марте эксперты туриндустрии предупредили российских туристов о потенциальных трудностях из-за отключения российских банковских карт от зарубежных платежных систем Visa и Mastercard. Так, россияне не смогут купить авиабилеты на сайтах зарубежных авиакомпаний и онлайн-агрегаторов или забронировать проживание на зарубежных сервисах.

