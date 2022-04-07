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В ВОЗ приступили к разработке плана действий при ЧС с химоружием на Украине

Представитель ВОЗ Клюге заявил о разработке плана действий при ЧС с химоружием на Украине
Ханс Клюге

Ханс Клюге. Фото: Alexander Astafyev / Sputnik / Reuters

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приступило к разработке плана действий в случае чрезвычайных ситуаций (ЧС) на Украине, в том числе с применением химического оружия. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на директора ведомства Ханса Клюге.

«Учитывая неопределенность текущей ситуации, нет никаких гарантий, что [ситуация на Украине] не ухудшится. ВОЗ рассматривает все сценарии и разрабатывает планы действий при ЧС, которые могут произойти на Украине, в том числе химические атаки», — заявил представитель ВОЗ.

1 апреля стало известно, что США решили передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) комплекты химзащиты из-за якобы существующих «угроз со стороны России». По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, они «могут быть развернуты в случае применения Россией против Украины химического и бактериологического оружия».

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Николай Чигасов
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