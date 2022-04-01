Псаки заявила, что США передадут ВСУ комплекты химзащиты из-за «угроз со стороны России»

США передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) комплекты химзащиты из-за якобы существующих «угроз со стороны России». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее цитирует ТАСС.

«Пытаясь помочь нашим украинским партнерам, правительство США передает правительству Украины защитное снаряжение и припасы, которые могут быть развернуты в случае применения Россией химического и бактериологического оружия против Украины», — сказала Псаки.

Ранее источники сообщили, что Псаки провела тесные консультации с канцелярией Белого дома по поводу своего ухода. Она тщательно подошла к этическим и юридическим аспектам своих планов.

Джен Псаки была пресс-секретарем экс-президента США Барака Обамы во время предвыборных гонок в 2008 и 2012 годах. В 2013 году она заняла пост официального представителя американского Госдепа, позже занимала должность помощника по коммуникациям президента Обамы. Во время президентского срока экс-президента США Дональда Трампа Псаки работала политическим комментатором на телеканале CNN. В 2020 году она вернулась в администрацию Джо Байдена в должности пресс-секретаря Белого дома.

