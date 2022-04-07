The Economist рассказал о неожиданно высоком уровне поддержки России в мире

The Economist: две трети населения мира живут в нейтральных и поддержавших Россию странах

Журнал The Economist подсчитал количество стран, вставших на сторону России или сохранивших нейтралитет на фоне обострения ситуации на Украине, и рассказал о неожиданно высоком уровне поддержки Москвы.

Авторы британского издания разделили все государства мира на пророссийские, нейтральные и прозападные. Так, по их подсчетам, в странах, поддерживающих Россию, проживает треть мирового населения. Всего в данной группе оказались 28 государств, в том числе Китай, Сирия, Пакистан, Эритрея и Эфиопия.

В категорию государств, придерживающихся нейтральной позиции, попали еще 32 страны, среди которых Индия, Бразилия и Бангладеш. Авторы отмечают, что в них также живет почти треть населения планеты.

При этом «прозападной» оказалась 131 страна, где в общем количестве проживает всего 36 процентов населения мира.

Авторы статьи подчеркнули, что около двух третей населения планеты живут в нейтральных или пророссийских странах. Они также отметили особую роль Китая и Индии, в которых проживает многочисленное население. В британском журнале резюмировали, что далеко не все страны мира считают Россию изгоем.

Ранее немецкий экономист Андреас Бек рассказал, что санкции против Москвы привели не к изоляции России, а изолировали те страны, кто их ввел. По его словам, многие страны не стали поддерживать антироссийские ограничительные меры. Эксперт напомнил, что от рестрикций против России отказались Китай, Индия, Израиль, Пакистан, почти все страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и Африки.

