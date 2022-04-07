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Два города России и Узбекистана станут побратимами

Бухара и Нижний Новгород станут побратимами

Фото: Dirk Renckhoff / Globallookpress.com

Крупный узбекистанский город Бухара станет побратимом российского Нижнего Новгорода. Как уточняет портал «Нижний 800», об этом объявили на церемонии открытия XIV Международного молодежного проекта «Международная Модель Организации Объединенных Наций».

Указывается, что Бухара станет уже 20-м партнером Нижнего Новгорода.

В будущем Нижегородская администрация планирует развивать внешние связи с городами Индии, Казахстана, Киргизии, Армении и Азербайджана.

В октябре 2021 года сообщалось, что города Арзамас (Россия) и Вагаршапат (Армения) стали побратимами. Уточнялось, что между городами заключен договор, который должен помочь укреплению взаимодействия городов в ряде направлений. В частности, побратимские связи пойдут на пользу торговле и образованию в культурной сфере.

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Варвара Кошечкина
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