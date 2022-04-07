Лавров раскрыл замыслы Украины на переговорах по мирному соглашению

Лавров заявил, что Украина стремится сорвать переговоры по мирному соглашению с Россией

Недоговороспособность Киева свидетельствует о стремлении украинской стороны сорвать переговоры по мирному соглашению с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Видеозапись обращения министра есть в распоряжении «Ленты.ру».

По его словам, тот факт, что Украина отошла от договоренностей, достигнутых ранее на переговорах в Стамбуле показывает, что Киев стремится не урегулировать, а затянуть конфликт. «Подобная недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий», — заявил Лавров.

Он также отметил, что Россия намерена продолжать переговоры с Украиной, несмотря на провокации со стороны киевского режима. Лавров заверил, что российская делегация будет продвигать свой проект мирного соглашения, «в котором четко и в полном объеме изложены все изначальные, ключевые позиции и требования».

Ранее Лавров заявил, что в своем новом проекте мирного соглашения Украина отошла от предложений, сделанных российской стороне в Стамбуле. Он отметил, что Украина убрала из нового проекта пункты, связанные с военными учениями и статусом Крыма.